AFP: один из участников протестов "желтых жилетов" получил более трех лет тюрьмы

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Один из участников протестов движения "желтых жилетов" был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения исправительным судом города Кан (запад Франции), в том числе за насилие в отношении полицейских во время демонстраций в январе. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse .

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"Это очень тяжелое наказание, - отметила адвокат 43-летнего мужчины, чье имя не указывается. - Политика репрессий на национальном уровне не пойдет на пользу разрешению ситуации с "желтыми жилетами".

По данным агентства, мужчина неоднократно подвергался судебному преследованию, в частности за "насильственные действия" в отношении представителей закона. Оно также указывает, что во время протестов 5 и 12 января в городе Кан, в которых принимал участие осужденный, манифестанты забрасывали полицейских камнями и металлическими шариками.

Осужденный с решением суда не согласился, отметив, что во время одной из манифестаций ему действительно пришлось применить силу против "людей в обмундировании", когда полиция использовала слезоточивый газ. Однако, по его словам, такая мера была необходима, чтобы оттащить раненных манифестантов из зоны столкновения с полицией.