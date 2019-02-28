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Эскалация индо-пакистанского конфликта
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СМИ: власти Пакистана пообещали освободить индийского пилота 1 марта

Как передает телеканал Geo TV, премьер-министр Пакистана Имран Хан также рассказал о попытке позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди по этому вопросу

ТАСС, 28 февраля. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал освободить попавшего в плен к пакистанским ВС индийского пилота в пятницу. Заявление политика приводит в четверг телеканал Geo TV.

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"Мы решили отпустить пленного индийского пилота завтра в качестве мирного жеста", - сказал Хан. Кроме того, политик отметил, что попытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди в среду вечером, чтобы выразить ему стремление Пакистана способствовать деэкскалации напряженности между странами. Имран Хан не уточнил, состоялся ли разговор.

Ранее глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад готов вернуть попавшего в плен пилота сбитого в среду индийского истребителя. Он подчеркнул, что Пакистан отпустит его, "если это приведет к деэскалации". В свою очередь, в правительстве Индии, по данным агентства ANI, заявили, что не собираются обсуждать с Пакистаном условия освобождения задержанного индийского пилота и требует его немедленного возвращения на родину.

В новость были внесены изменения (14:50 мск) — добавлены подробности

Теги
ИндияПакистанМоди, НарендраХан, ИмранЭскалация индо-пакистанского конфликта
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