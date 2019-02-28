СМИ: власти Пакистана пообещали освободить индийского пилота 1 марта

"Мы решили отпустить пленного индийского пилота завтра в качестве мирного жеста", - сказал Хан. Кроме того, политик отметил, что попытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди в среду вечером, чтобы выразить ему стремление Пакистана способствовать деэкскалации напряженности между странами. Имран Хан не уточнил, состоялся ли разговор.

Ранее глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад готов вернуть попавшего в плен пилота сбитого в среду индийского истребителя. Он подчеркнул, что Пакистан отпустит его, "если это приведет к деэскалации". В свою очередь, в правительстве Индии, по данным агентства ANI, заявили, что не собираются обсуждать с Пакистаном условия освобождения задержанного индийского пилота и требует его немедленного возвращения на родину.

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