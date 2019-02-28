Президент Молдавии отправится на выходные в Москву с частным визитом

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отправится на выходные в столицу России с частным визитом. Об этом молдавский лидер сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Хотя как президент я не участвовал в прошедших парламентских выборах, как и члены моей семьи, устал от прошедшей избирательной кампании. Хотим отдохнуть вместе в предстоящие выходные. Старший сын занимается музыкой, хочет побывать на концерте в Москве", - сказал Додон.

Ранее в интервью агентству президент рассказал, что в ходе избирательной кампании главе государства досталось от предвыборных конкурентов. По его словам, каждый день проходило по несколько пресс-конференций, которые "били по президенту и поддерживающим его социалистам". Он подчеркнул, что не собирается сводить счеты с журналистами, хотя критика часто переходила границы приличия.

За первые два месяца нынешнего года Додон уже дважды побывал в Москве, а за два года на посту главы государства - около 30 раз, в том числе и с частными визитами.