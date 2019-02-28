Reuters: десятки тел убитых террористами женщин-рабынь обнаружили в Дейр-эз-Зоре

ТАСС, 28 февраля. Захоронение нескольких десятков тел женщин-рабынь, убитых террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обнаружено курдскими бойцами при зачистке района Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на командира формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) Аднана Африни.

По его словам, большинство жертв принадлежит общине езидов - курдскоязычному этнорелигиозному меньшинству. Женщины были захвачены в плен в 2014 году во время нападения банд ИГ на курдский район Синджар на северо-западе Ирака.

23 февраля издание Daily Mail сообщило, что британские военнослужащие, которые входят в состав западной коалиции, оказывающей поддержку СДС, обнаружили останки тел 50 женщин-езидок в одной из траншей в Эль-Багузе.

Курдское агентство Firat в свою очередь передало, что среди беженцев, покинувших осажденный форпост ИГ в Эль-Багузе, были дети и подростки из числа курдов-езидов. Некоторых из них террористы использовали во время военных действий.

Со среды из Эль-Багуза по гуманитарному коридору были вывезены около 9 тыс. человек, а всего с начала февраля оттуда выехало свыше 20 тыс. Среди них были члены семей террористов, сдавшиеся в плен боевики и заложники из числа мирных граждан, которые использовались в качестве живого щита.

По данным главы информационной службы СДС Мустафы Бали, численность боевиков, обороняющихся в Эль-Багузе, может достигать тысячи человек. По словам Бали, перед курдскими отрядами стоит трудная задача по зачистке Эль-Багуза, учитывая, что противник создал там сеть подземных туннелей и укрытий. Бойцы СДС остановили военные действия для выхода мирного населения.