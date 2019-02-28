СМИ: в воздушном бою 27 февраля участвовали восемь индийских и 24 пакистанских самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Восемь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских приняли участие в воздушном бою в среду, 27 февраля. Об этом сообщает в четверг индийский телеканал NDTV .

По данным телеканала, с пакистанской стороны в бою участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения. Индийцы, как утверждается в его сообщении, подняли по тревоге восемь самолетов - четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21.

По версии NDTV, индийские ВВС смогли помешать пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира.

Детали первого массового воздушного боя между индийскими и пакистанскими истребителями со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года стали известны в преддверии ожидающегося возвращения из пакистанского плена командира авиационного звена Абхинандана Вартхамана. Летчик преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой "воздух - воздух" Р-73. В этот момент его самолет был поражен ракетой AMRAAM, после чего Вардханан был вынужден катапультироваться и приземлился на подконтрольной Пакистану территории, где попал в плен.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.