Нетаньяху отверг выводы комиссии ООН по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что еврейское государство отвергает выводы комиссии Совета ООН по правам человека о том, что действия израильских военнослужащих на границе с сектором Газа могут быть расценены как военное преступление и преступление против человечности. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в Twitter.

"Израиль полностью отвергает доклад Совета ООН по правам человека, который устанавливает новые рекорды лицемерия и лжи из-за одержимости ненавистью к Израилю - единственной демократии на Ближнем Востоке", - написал Нетаньяху. "Солдаты Армии обороны Израиля продолжат надежно защищать израильских граждан от нападений со стороны ХАМАС и террористических организаций, финансируемых Ираном, который заявляет о своем намерении уничтожить Израиль", - добавил он.

Нетаньяху подчеркнул, что "именно ХАМАС обстреливает ракетами израильское гражданское население и ведет террористическую деятельность во время демонстраций у разделительного забора [на границе с сектором Газа]". "Израиль не позволит ХАМАС нанести вред своему суверенитету и гражданам, а также продолжит отстаивать свое право на самооборону", - указал израильский премьер.

Комиссия, сформированная Советом ООН по правам человека, заявила в четверг в Женеве, что действия израильских солдат во время проводимых палестинцами на границе Израиля и сектора Газа акций протеста в рамках проходящего там с 30 марта 2018 года так называемого Марша возвращения могут быть расценены как военное преступление и преступление против человечности. Председатель комиссии Сантьяго Кантон (Аргентина) призвал Израиль немедленно расследовать такие преступления.

С 30 марта 2018 года, когда впервые был организован многотысячный "Марш возвращения", нацеленный на снятие блокады сектора Газа, до 31 декабря 2018 года во время еженедельных демонстраций в столкновениях с израильскими солдатами на границе сектора Газа были убиты 189 палестинцев. Огнестрельные ранения получили во время протестов 6106 человек, еще 3098 пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, который применяли израильские солдаты.