СМИ: радикалы угрожают сорвать юбилейные концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские радикалы пригрозили сорвать предстоящие в марте на Украине юбилейные концерты уроженца Одессы Михаила Жванецкого, которому 6 марта исполняется 85 лет.

В четверг указом президента РФ Жванецкий был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Как сообщает украинское агентство УНН, отмены запланированных на 16 и 21 марта концертов артиста в Киеве и Одессе потребовал один из главарей одесского "Правого сектора" (запрещен в РФ) Сергей Стерненко.

"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию", - цитирует его агентство.

Писатель-сатирик и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий носит звания Народного артиста Украины и Народного артиста России. Он является автором десятков книг, посвященных, в том числе, и Одессе - "Моя Одесса", "Одесские дачи" и др. На протяжении многих лет постоянно выступает с концертами в родном городе и является неизменным гостем одесской "Юморины".