Эксперт: саммит США - КНДР завершился полным провалом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 февраля. /ТАСС/. Второй саммит КНДР и США стал полным провалом, считает заведующий корейским направлением в Центре стратегических и международных исследований (базируется в США) Виктор Ча.

"Это полный провал", - написал аналитик в Twitter. В то же время он выразил мнение, что "Трамп сделал правильное решение, настаивая на больших шагах, чем минимальных, когда он предпочел отказаться от сделки, но не пойти на плохую сделку".

"Непонятно, куда это приведет после того, как лидеры не смогли договориться", - отметил аналитик, полагая, что следующего саммита ожидать теперь не приходится в течение неопределенного времени.

При этом доктор Ли Сун Хен из Университета имени Седжона считает, что президенту Дональду Трампу, несмотря на его обещания, будет сложно заниматься новой встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном из-за внутриполитических проблем в США и президентской кампании 2020 года. "Он [Трамп] вряд ли сможет изыскать дополнительную политическую энергию и время на то, чтобы уделять внимание Северной Корее, поскольку имеет дело со скандалами и задачей переизбрания", - отметил специалист в интервью газете The Straits Times.

"Провал этих переговоров - дальнейшее свидетельство того, что денуклеаризацию Корейского полуострова нельзя доверять этим двум темпераментным людям", - заявил изданию японский эксперт Акира Кавасаки, член общественной организации "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия". Он подчеркнул необходимость реального плана, поддерживаемого международным сообществом и предполагающего участие КНДР в договорах о нераспространении ядерного оружия.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа, договорившись продолжить диалог. График мероприятий был существенно изменен.