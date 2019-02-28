Помпео надеется, что США вскоре добьются результата в деле доставки помощи в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут в ближайшие пару недель добиться результата в деле доставки гуманитарной помощи населению Венесуэлы. Надежду на это выразил в четверг госсекретарь Майкл Помпео, беседуя с журналистами во время полета из Вьетнама на Филиппины. Его слова приводит агентство Reuters.

Помпео попросили прокомментировать ситуацию вокруг доставки гуманитарной помощи в южноамериканскую страну. "Мы надеемся, что в течение следующих нескольких недель мы действительно сможем добиться результата в решении этой проблемы. Это серьезная проблема", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США все еще работают над планами доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

В четверг в Ханое американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать пытаться доставить гуманитарную помощь на территорию Боливарианской Республики, несмотря на трудности. Он также выразил надежду, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в конечном итоге пропустит ее в страну.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей Венесуэлы. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Национальной гвардии Венесуэлы и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.