Индия представила части ракеты в качестве доказательства налета F-16 на ее территорию

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Индия представила в четверг части ракеты класса "воздух - воздух" AMRAAM американского производства, которыми вооружены пакистанские самолеты F-16. Как заявил на пресс-конференции в Нью-Дели вице-маршал индийских ВВС Р. Капур, эти фрагменты доказывают участие истребителей ВВС Пакистана в атаке на Индию в среду.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать, что F-16 использовались в этой миссии. Части ракеты класса "воздух - воздух" AMRAAM, которые несут пакистанские F-16, были обнаружены к востоку от Раджаури [город в штате Джамму и Кашмир] на индийской территории", - сказал он. Детали ракеты были показаны журналистам. "Факт остается фактом: пакистанский F-16 был сбит нашим истребителем МиГ-21", - добавил представитель ВВС.

Ранее индийский телеканал NDTV со ссылкой на военные источники сообщил, что в первом массовом воздушном бою между индийскими и пакистанскими истребителями со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года участвовали восемь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских самолета. С пакистанской стороны ударную группу составляли восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные были самолетами сопровождения. Индийцы подняли по тревоге восемь самолетов - четыре Су-30МКИ, два Mirage-2000 и два МиГ-21.

Индия заявила, что ВВС страны смогли помешать пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой класса "воздух - воздух" Р-73. В этот момент его самолет был поражен ракетой AMRAAM, после чего Вардханан был вынужден катапультироваться и приземлился на подконтрольной Пакистану территории, где попал в плен. Ожидается, что Исламабад отпустит индийского пилота 1 марта.