Помпео обсудил с президентом Филиппин денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь Майкл Помпео обсудил в четверг с президентом Филиппин Родриго Дутерте вопросы региональной безопасности и денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Они вновь подтвердили существующий на протяжении длительного времени союз США и Филиппин, обсудили способы улучшить сотрудничество в вопросах региональной безопасности и борьбы с терроризмом. Госсекретарь и президент Дутерте также обменялись взглядами на продолжающиеся усилия в целью достижения денуклеаризации Северной Кореи", - сообщается в документе.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.