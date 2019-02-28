Генпрокуратура Австрии потребовала от Верховного суда отменить экстрадицию Фирташа в США

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Австрии подала кассационную жалобу по соблюдению законности в Верховный суд республики с целью признать недействительным решение об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом говорится в заявлении генпрокуратуры, пишет Австрийское агентство печати.

По мнению генеральной прокуратуры, вердикт Высшего земельного суда Вены от февраля 2017 года о допустимости экстрадиции Фирташа в США нарушает австрийское законодательство и должен быть отменен. В частности, генпрокуратура уверена, что суд при вынесении положительного решения в недостаточной степени проверил отсутствие политических мотивов американской стороны при подаче запроса на экстрадицию. В связи с этим требуется проверить искренность мотивации США в пунктах обвинения, касающихся подозрений об уголовных деяниях бизнесмена. Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой констатировать нарушение законности и направить дело на повторное рассмотрение в Высший земельный суд Вены.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов по делу об экстрадиции в США. В феврале 2017 года суд одобрил его выдачу, но в августе защита бизнесмена обжаловала в Верховном суде Австрии решение об экстрадиции. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорциональное наказание, а также политически мотивированный вердикт. Верховный суд Австрии впоследствии заявил, что рассмотрение ходатайства защиты было приостановлено на неопределенный срок, поскольку австрийская юстиция ждет решения Европейского суда, куда также была направлена жалоба.

В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн. Экстрадиции бизнесмена по подозрению в отмывании денег также добивается Испания. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали Испании в выдаче предпринимателя.

Генпрокуратура Австрии не осуществляет служебный надзор за органами обвинения и не уполномочена давать им указания. Этот орган существует в австрийском правовом поле для изложения позиции государства о правильности применения закона и - при необходимости - для изложения рекомендаций о возобновлении судебного процесса.