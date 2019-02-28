Кронпринц Абу-Даби отметил необходимость диалога в разрешении конфликта Пакистана и Индии

ТАСС, 28 февраля. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел два телефонных разговора - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой кабмина Пакистана Имраном Ханом. В ходе переговоров наследный принц подчеркнул необходимость диалога в урегулировании напряженности между Нью-Дели и Исламабадом.

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"Мухаммед бен Заид проводит телефонные переговоры с индийским и пакистанским премьер-министрами и подчеркивает важность мудрого рассмотрения последних событий, отдавая приоритет диалогу и коммуникации между двумя странами", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице наследного принца в Twitter.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.