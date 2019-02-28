МИД Украины пригрозил отменой безвизового режима с Израилем

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. МИД Украины озабочен тем, как обстоит дело с защитой прав украинцев в Израиле, и в случае их дальнейшего систематического нарушения готов пересмотреть условия безвизового режима для граждан этой страны. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко на брифинге в четверг.

"Недавно израильской стороне была передана нота министерства иностранных дел Украины, в которой указано, что защита прав граждан Украины, включая их краткосрочные зарубежные поездки и проживание за рубежом в течение длительного срока, является одним из приоритетов работы кабинета министров Украины, МИД", - цитирует Зеленко Укринформ.

Зеленко подчеркнула, что после недавних случаев задержания украинских граждан в аэропорту Израиля украинские дипломаты интенсифицировали работу с израильскими партнерами для осуществления глубокого мониторинга ситуации по обеспечению прав украинцев, которые совершают поездки в Израиль или пытаются трудоустроиться там. При этом она заявила о готовности МИДа пересмотреть условия поездок израильтян на Украину в случае недостаточной защиты интересов украинцев. "В случае, если... права украинских туристов и путешествующих будут на систематическом уровне нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушают", - добавила Зеленко.

По ее словам, МИД также выразил просьбу израильской стороне "должным образом относиться к борьбе с нелегальным наймом на работу украинских граждан".

В последнее время украинские СМИ писали о том, что украинцы стали получать массовые отказы при въезде в Израиль. В то же время на прошлой неделе стало известно, что МИД Израиля в связи с резким ростом случаев отказа в пропуске израильтян на Украину потребовал от Киева разъяснений, напомнив о безвизовом режиме между странами.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян признал, что в последнее время количество отказов со стороны украинских пограничников в отношении граждан Израиля действительно увеличилось, но объяснил это отсутствием у них обратных билетов или невозможностью подтвердить цель поездки. При этом он сообщил, что с начала этого года отказ в пересечении границы на въезд на Украину получили 96 израильтян, тогда как в Израиль не смогли попасть более 500 граждан Украины. В прошлом году, по данным Госпогранслужбы, украинские пограничники не пропустили 84 граждан Израиля, а Израиль отказал более 3500 украинцев.