Действующий президент Сенегала победил на выборах главы государства

ТАСС, 28 февраля. Действующий президент Сенегала 56-летний Маки Саль победил на состоявшихся 24 февраля выборах главы государства, набрав 58,27% голосов. Соответствующие предварительные результаты обнародовала Национальная комиссия по подсчету голосов Сенегала.

Второе место занял бывший премьер-министр 59-летний Идрисса Сек (20,5%), третьим стал Усман Сонко (15,67%), четвертым - Исса Саль (4,07%), пятым - Мадике Нианг (1,48%). Ранее МВД Сенегала сообщило, что явка на выборах составила 66,5%.

Теперь предварительные результаты (которые привело Агентство печати Сенегала) должен утвердить Конституционный совет, после чего Маки Саль будет объявлен победителем и вступит в должность главы государства сроком на пять лет. Он находится на посту главы государства с 2012 года.

Президент, согласно действующим законам Сенегала, является главой государства и исполнительной власти, а также возглавляет вооруженные силы. Он обладает правом законодательной инициативы, в том числе в вопросах пересмотра конституции, подписывает указы и постановления.

Президент обладает правом роспуска парламента, но не ранее, чем через два года после его избрания. Он назначает премьер-министра страны. В случае смерти или недееспособности президента его замещает председатель парламента.