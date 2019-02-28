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Кризис в Сирии

Спецпосланник по Сирии назвал создание конституционного комитета своим приоритетом

Гейр Педерсен считает эту работу важной для придания динамики политическому процессу

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил Совету Безопасности ООН, что одним из его приоритетов является создание сирийского конституционного комитета.

"По мере углубления моего диалога со сторонами я вижу все более широкое принятие того факта, что создание сбалансированного, инклюзивного, надежного, управляемого сирийцами конституционного комитета под покровительством ООН в Женеве может быть важно для придания динамики политическому процессу", - заявил дипломат в четверг в ходе своего первого в данной должности выступления перед Советом Безопасности ООН.

"Он [комитет] может стать дверью к углублению диалога и подлинного переговорного процесса", - добавил Педерсен.

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