Нил Ушаков возглавит список "Согласия" на выборах в Европарламент

РИГА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Мэр Риги Нил Ушаков возглавит избирательный список партии "Согласие" на выборах в Европейский парламент 25 мая. Такое решение приняло правление партии на своем заседании в четверг, сообщил корреспонденту ТАСС заместитель председателя "Согласия" Янис Урбанович.

"Правление партии на сегодняшнем заседании приняло решение, что список "Согласия" возглавит Нил Ушаков", - заявил Урбанович. По его словам, вторым номером в списке станет бывший заместитель рижского градоначальника Андрис Америкс.

Во вторник мэр Риги Нил Ушаков заявил, что принял решение баллотироваться в Европарламент из-за того, что Сейм (парламент) фактически "объявил войну" жителям латвийской столицы. Он добавил, что это решение не связано с коррупционным скандалом с закупками городского транспорта.

Ранее во вторник фракция партии "Согласие" в Рижской думе и партия "Честь служить Риге" попросили включить мэра города Нила Ушакова и его бывшего заместителя Андриса Америкса в избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая. До того предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Окончательно кандидатуру Ушакова должно было утвердить правление партии "Согласие" на заседании в четверг. Источник ТАСС, близкий к партии, сообщал, что обязанности председателя Рижской думы в этой ситуации могли бы быть возложены на депутата Байбу Розентале.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в ЕП в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится 10 лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра латвийской столицы).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи со скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления "Ригас сатиксме", а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.