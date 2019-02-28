Новым омбудсменом ЕС назначили экс-министра иностранных дел Ирландии

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз назначил новым спецпредставителем по правам человека экс-министра иностранных дел Ирландии Имона Гилмора. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

"Спецпредставитель Гилмор начнет выполнение своих обязанностей с 1 марта 2019 года. Он получит обширный и гибкий мандат, который оставляет возможность адаптироваться к развитию геополитической обстановки. Омбудсмен будет работать в тесной координации с Европейской внешнеполитической службой", - говорится в сообщении Совета ЕС. Таким образом, основной упор деятельности по защите прав человека европейского омбудсмена будет направлено не на исправление внутренних проблем с правами человека в странах Евросоюза, а на изучение соблюдения прав человека за пределами ЕС.

На этом посту Гилмор сменит грека Ставроса Ламбринидиса, который работал первым спецпредставителем ЕС по правам человека с 2012 года.