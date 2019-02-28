КНДР готова ликвидировать объекты в Йонбёне взамен на частичную отмену санкций

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. КНДР на прошедшем в Ханое саммите просила у США лишь частичной отмены санкций - в первую очередь тех, которые вредят гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Об этом в четверг в отеле Melia Hanoi, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, заявил глава МИД республики Ли Ён Хо в ходе экстренного брифинга для узкого круга журналистов, на который были приглашены корреспонденты ТАСС. Внешнеполитическое ведомство Вьетнама уведомило об этом журналистов около 23:30 по местному времени (около 19:30 мск) - лишь за полчаса до начала пресс-конференции. Как отметил глава МИД КНДР, северокорейская делегация пошла на этот шаг для того, чтобы довести свою позицию об итогах второго саммита КНДР - США в Ханое.

"Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции", - подчеркнул он.

По словам главы МИД КНДР, северокорейская сторона предложила взамен ликвидировать все ядерные объекты в Йонбёне. "Мы также пообещали остановить все ракетные и ядерные испытания", - добавил он и подчеркнул, что КНДР пообещала дать соответствующие письменные гарантии.

"Текущие предложения нашей стороны - максимально возможные на данный момент. Но сложно сказать, сумеют ли стороны договориться в рамках обоюдных предложений. Но текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры", - сказал глава МИД КНДР и добавил, что США - сверх озвученного северокорейской стороной - потребовали от Пхеньяна "еще одного дополнительного шага".

Встреча лидеров КНДР и США

Ли Ён Хо добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели серьезные дискуссии в ходе второго саммита в Ханое. "Во время двухдневного саммита лидеры КНДР и США провели серьезные и сдержанные дискуссии и проявляли обоюдную сдержанность", - отметил он.

"Исходя из принципов построения доверия и разрешения проблем на основе искренности, которые были приняты по итогам первого саммита КНДР - США в Сингапуре, мы сделали реалистичное предложение в ходе этой встречи", указал глава МИД КНДР.

Ранее во вьетнамской столице завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог. График мероприятий второго дня саммита был существенно изменен: лидеры государств, в частности, отказались от совместного рабочего обеда.