Посол Италии в России заявил, что Рим выступает за упрощение визового режима

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Итальянское посольство в России предпринимает активные меры для того, чтобы больше россиян смогли получить многократные визы для посещения Италии. Об этом рассказал посол республики в РФ Паскуале Терраччано в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Я распорядился, чтобы наше генеральное консульство было как можно более гибким. Уже сегодня 98% виз, которые мы выдаем, оформляются на долгий срок <...> Мы сразу выдаем визу, которая позволяет неоднократно въезжать и выезжать, на 2-3 года, следующая виза выдается уже на пять лет", - рассказал посол Италии.

По словам дипломата, Италия стала первой среди европейских стран по количеству виз, выданных россиянам. "В прошлом году мы выдали более полумиллиона виз, мы - первая страна в Европе по количеству виз, выдаваемых россиянам", - подчеркнул Терраччано.

Также посол отметил, что хотел бы видеть "столь же щедрую политику Российской Федерации по отношению к итальянцам", так как им зачастую сложно получить российские визы, выдаваемые на долгий срок. "Вообще, надо сказать, что мы выступаем за полную отмену визового режима. Нам почти это удалось в 2014 году, потом, как мы знаем, ситуация усложнилась и процесс застопорился, но мы считаем, что... необходимо обязательно стремиться к упразднению визового режима", - добавил посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к упрощению визового режима с Европейским союзом, однако предполагает делать это исключительно на взаимной основе. Он также подчеркнул, что Россия ценит подходы тех стран Евросоюза, "которые в рамках шенгенских принципов проводят по отношении к России максимально либеральную политику, включая выдачу шенгенских виз на пятилетний срок". В числе таких стран Лавров упомянул Италию и Францию.