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Нетаньяху отверг обвинения в коррупции

По мнению премьера Израиля, против него идет "охота на ведьм"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху AP Photo/Sebastian Scheiner
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/Sebastian Scheiner

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг в четверг обвинения в коррупции. Соответствующее заявление политик сделал в видеобращении, которое транслируют в прямом эфире основные каналы израильского телевидения.

"Все мы знаем, что этот "карточный домик" обвинений развалится после выборов. Все это закончится ничем, против меня ведется "охота на ведьм", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что собирается оставаться на своем посту еще много лет. "Я не собираюсь ломаться, я собираюсь продолжать. Я собираюсь оставаться на своем посту еще много лет. Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды", - сказал он.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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