Мэй и король Абдалла II согласовали программу поддержки реформ в Иордании до 2025 года

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала на состоявшейся в четверг в Лондоне встрече с королем Иордании Абдаллой II программу поддержки дальнейших реформ в этой ближневосточной стране на период до 2025 года. Об этом глава британского правительства сообщила на открывшейся в Лондоне международной конференции "Иордания: рост и возможности".

"В 2017 году я дважды посещала Иорданию, и в Аммане мы с королем согласовали амбициозное партнерство к долгосрочной выгоде обеих наших стран. Сегодня мы закрепили это партнерство при помощи новой лондонской инициативы. Эта инициатива поддерживает перспективы развития Иордании до 2025 года и осуществление в этой стране социальных и экономических реформ, которые трансформируют ее экономику, задействовав большую часть ее молодого, талантливого и отличающегося разнообразием трудоспособного населения и, что особенно важно, активно поощряют участие в них женщин. Такое видение во многом уже становится реальностью", - отметила Мэй.

Премьер особо подчеркнула, что Абдалла II является сторонником этого политического курса. "Ранее сегодня я услышала от короля о его личной приверженности оказанию поддержки правительству в продвижении этих реформ", - сказала Мэй. По ее словам, несмотря на наличие сложных и давних проблем экономического и регионального характера, Хашимитское королевство "придерживается действенной и реалистичной стратегии, чтобы добиться перемен". А лондонская конференция, по ее мнению, свидетельствует о том, что прибывшие для участия в ней представители правительств разных стран, главы компаний и инвесторы намерены общими усилиями побороть нестабильность и создать в Иордании привлекательную среду для вложения инвестиций, которые в будущем принесут выгоду всем участникам этого процесса.

Британский премьер также подтвердила распространенную ранее ее канцелярией информацию о готовности официального Лондона выступить поручителем при предоставлении Амману кредита Всемирного банка. "Чтобы продемонстрировать степень нашего собственного доверия к Иордании и нашей решимости превратить в реальность те перспективы, о которых премьер-министр [Омар Раззаз] и король [Абдалла II] сегодня говорили, я с удовлетворением объявляю о том, что Соединенное Королевство гарантирует предоставление Иордании Всемирным банком кредита в $250 млн", - сказала Тереза Мэй.