Глава МИД КНДР провел экстренный ночной брифинг в резиденции Ким Чен Ына

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ночь с четверга на пятницу провел экстренный брифинг в отеле Melia, который стал резиденцией лидера КНДР Ким Чен Ына на время его визита во Вьетнам.
Корреспонденты агентства ТАСС стали единственными представителями российских СМИ, которых специально пригласили на этот брифинг в числе узкого круга журналистов из Вьетнама, КНР, Южной Кореи и США.
Брифинг продолжался чуть больше 15 минут - Ли Ён Хо изложил позицию КНДР по прошедшим переговорам и не стал отвечать на вопросы журналистов.
В холе гостиницы Melia, куда журналисты прошли через несколько установленных на улице кордонов безопасности, корреспондентов ждали не менее двадцати сотрудников северокорейских спецслужб. Каждый из приглашенных журналистов прошел досмотр - корреспондентов заставили разложить все личные вещи и технику на полу, снять обувь, ремни и украшения.
Несмотря на приглашения, нескольким журналистам без объяснения причин было отказано в посещении брифинга. Это вызвало конфликты некоторых из них с северокорейской охраной. Всех заснявших эти стычки настойчиво попросили удалить сделанные видеозаписи и фотографии.
Позиция Пхеньяна
Министр иностранных дел КНДР изложил позицию своей страны по поводу прошедшего в Ханое саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Ли Ён Хо неоднократно подчеркнул, что КНДР на переговорах предложила лишь частичную отмену санкций, а не полную, как ранее утверждал президент Трамп. По словам главы северокорейского внешнеполитического ведомства, Пхеньян пообещал дать письменные гарантии о прекращении ракетных и ядерных испытаний, а также о полной ликвидации ядерных объектов в Йонбёне взамен на отмену той части санкций, которая бьет по гражданскому сектору экономики КНДР и жизням простых людей.
Ли Ён Хо подчеркнул, что КНДР не изменит своей текущей позиции, даже если Вашингтон предложит провести еще один саммит.
По окончании экстренного брифинга сотрудники северокорейских спецслужб практически сразу потребовали от журналистов покинуть здание гостиницы. Корреспондентам также не позволили остаться и на улице под козырьком отеля, несмотря на начавшийся ливень.