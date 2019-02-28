Глава МИД КНДР провел экстренный ночной брифинг в резиденции Ким Чен Ына

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ночь с четверга на пятницу провел экстренный брифинг в отеле Melia, который стал резиденцией лидера КНДР Ким Чен Ына на время его визита во Вьетнам.

Корреспонденты агентства ТАСС стали единственными представителями российских СМИ, которых специально пригласили на этот брифинг в числе узкого круга журналистов из Вьетнама, КНР, Южной Кореи и США.

Брифинг продолжался чуть больше 15 минут - Ли Ён Хо изложил позицию КНДР по прошедшим переговорам и не стал отвечать на вопросы журналистов.

В холе гостиницы Melia, куда журналисты прошли через несколько установленных на улице кордонов безопасности, корреспондентов ждали не менее двадцати сотрудников северокорейских спецслужб. Каждый из приглашенных журналистов прошел досмотр - корреспондентов заставили разложить все личные вещи и технику на полу, снять обувь, ремни и украшения.

Несмотря на приглашения, нескольким журналистам без объяснения причин было отказано в посещении брифинга. Это вызвало конфликты некоторых из них с северокорейской охраной. Всех заснявших эти стычки настойчиво попросили удалить сделанные видеозаписи и фотографии.