Трамп: США установили контроль над 100% территории, которую контролировала ИГ в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами установила полный контроль над территорией, которую ранее удерживала террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими в Анкоридже (штат Аляска).

"Мы только что установили контроль над территорией "халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%", - сказал он. "Это значит, что у нас сейчас есть контроль над 100% территории, это хорошо, мы сделали это за более короткий период времени, чем предполагалось", - добавил Трамп.

Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте. 22 февраля Трамп заявил, что США рассматривают возможность сохранения небольшого военного присутствия в Сирии вместе с рядом своих союзников.

31 января в послании президента США "О положении страны" к обеим палатам Конгресса Трамп говорил о том, что международная коалиция освободила от ИГ "почти 100%" территории Сирии и Ирака.