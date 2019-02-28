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NYT: Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

По данным газеты, ведомство обсудило этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие три - пять лет и предназначенный в качестве предложения на межафганских переговорах. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По данным ее источников, Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, составляющего 14 тыс. военнослужащих. Оставшимся будет поставлена задача сосредоточиться исключительно на борьбе с терроризмом. А задача обучения и подготовки афганских военнослужащих и сил безопасности будет возложена на контингенты стран Европы и Австралии общей численностью 8,6 тыс. человек.

Источниками информации названы несколько бывших и действующих должностных лиц США и государств Европы. План предназначен для того, чтобы облегчить переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Источники предупредили, что президент Дональд Трамп в принципе способен аннулировать план в любой момент.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что Вашингтон намерен отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан". В середине января Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей по поводу рамок мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на афганской территории.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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