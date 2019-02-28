Госдеп объявил вознаграждение в $1 млн за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Хамзы бен Ладена. Об этом сообщил в четверг помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф на брифинге для журналистов.

"Сегодня Госдепартамент объявляет награду в размере до $1 млн за информацию, которая может привести к идентификации или указать на местонахождение в любой стране лидера группировки "Аль-Каида" Хамзы бен Ладена", - сказал он.

Хамза бен Ладен - сын ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена. 14 августа 2015 года бен Ладен был официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже он выступил с угрозами в адрес США.