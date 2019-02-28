Небензя: СБ ООН сам становится угрозой миру и безопасности из-за действий США

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН из-за действий США, подрывающих единство этого органа, сам становился угрозой миру и безопасности. Об этом заявил в четверг постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее в четверг Совет Безопасности ООН не принял ни одного из двух предложенных на его рассмотрение проектов резолюции по Венесуэле. В поддержку документа, внесенного Россией, высказались, помимо нее самой, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика, 7 стран проголосовали против и еще четыре - воздержались. Инициированный Вашингтоном текст поддержали девять из 15 членов Совбеза, против были три государства - Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, еще три воздержались.

"Глубоко сожалеем, что Совет Безопасности вновь оказался втянут в это политическое шоу и авантюру", - отметил после голосования российский постпред. По его словам, представленный американской делегацией проект "был написан для смены режима под прикрытием заботы о людях". "Вашингтон и Лондон вновь ограбили целую нацию на миллиарды долларов и насильно навязывают подачки, которые обуславливают сменой режима", - добавил дипломат.

"Вы сжигаете мосты в прямом смысле этого слова", - обратился Небензя к странам-оппонентам. "Мы слышали старую песню - российский проект не прошел, а американский был заветирован, - констатировал он. - Для этого и затевалась вся эта операция".

По убеждению дипломата, "это было сделано преднамеренно". "Вы намеренно разрушаете единство Совета", - продолжил он и обратил внимание, что против внесенной РФ резолюции проголосовали семь членов Совета Безопасности, связанных блоковой дисциплиной. "В то время как число поддерживающих Венесуэлу стран как минимум 60, что показала недавняя встреча в ООН. Совет сам рискует превратиться в угрозу мира и безопасности", - констатировал постпред РФ.

"Мне начинает казаться, что диалог уже становится роскошью в Совете", - признался в свою очередь постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани. "Необходимо отложить разногласия в сторону, мы должны быть частью решения, а не частью проблемы", - призвал он.

Содержание резолюций

Ранее Россия и США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюции с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле. В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео, а также содержится призыв к тому, чтобы гуманитарная помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы.

США в своем проекте резолюции призывают к "началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам", а также к "предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу". Кроме того, Совбезу ООН предлагается "поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле и призвать генерального секретаря ООН использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых президентских выборов".

Кризис в Венесуэле

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.