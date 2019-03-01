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МИД Колумбии назвал "ложными" обвинения Венесуэлы в готовящейся агрессии

Как отметили в ведомстве, подобные заявления со стороны "режима Мадуро" стали обычной практикой

БОГОТА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии назвали в четверг "ложными" обвинения постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкады в якобы готовящейся агрессии против Боливарианской Республики. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте колумбийского МИД.

"Что касается заявления, сделанного режимом [президента Николаса] Мадуро на заседании Совета Безопасности ООН о ситуации в Венесуэле, правительство Колумбии самым решительным образом отвергает ложные обвинения, выдвинутые Самуэлем Монкадой, представителем режима диктатора Мадуро, в отношении предполагаемой агрессии, готовящейся с территории Колумбии на Венесуэлу", - говорится в документе.

В колумбийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "стало обычной практикой слушать, как режим Мадуро безосновательно обвиняет Колумбию".

Власти Венесуэлы неоднократно обвиняли своих колумбийских партнеров в подготовке вторжения в Боливарианскую Республику под предлогом доставки гуманитарной помощи.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэла
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