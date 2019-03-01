В Японии заявили, что будут сотрудничать с США при проведении политики в отношении КНДР

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено тесно сотрудничать с США в проведении политики, направленной на разрешение проблем, связанных с ракетно- ядерным потенциалом КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Наша страна, - сказал он, - намерена поддерживать процесс диалога между США и Северной Кореей и еще более тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в разрешении проблем, связанных с северокорейским ракетно-ядерным потенциалом". Генсек кабинета подчеркнул также, что Токио будет настаивать на достижении прогресса по вопросу о японцах, похищенных в прошлом веке северокорейскими спецслужбами.

"Правительство Японии, - подчеркнул в связи с этим Суга, - полностью поддерживает решения президента США [Дональда] Трампа, который не пошел на легкий компромисс с Северной Кореей и подталкивает ее к конкретным действиям, продолжая конструктивный диалог".

Во вьетнамской столице в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа, сократили программу переговоров, однако договорились продолжить диалог.

Белый дом в четверг сообщил, что Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь конкретных договоренностей на встрече в Ханое, но диалог между ними будет продолжен.