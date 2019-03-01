В Совете Европы призвали Украину обеспечить избирательные права внутренних переселенцев

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из неподконтрольных Киеву районов Донбасса принять участие в выборах. Об этом заявил докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен на конференции в Киеве.

"Конгресс призывает принять необходимые законодательные меры, в частности с учетом следующих местных выборов в 2020 году, с целью сделать участие внутренне перемещенных лиц в избирательном процессе реальностью", - цитирует Винена издание "Европейская правда".

По его словам, в рамках первого конкретного шага парламент Украины должен принять проект закона № 6240 (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц), чтобы "устранить существующие барьеры для полного участия ВПЛ в выборах в соответствии с международными стандартами".

"Долгожданное принятие этого законопроекта упростило бы процедуру регистрации избирателей и позволило бы всем гражданам Украины зарегистрироваться для голосования по месту их фактического проживания", - сказал докладчик.

Кроме закона, считает Винен, существует также потребность в улучшении образованности избирателей и информации для ВПЛ, обеспечении качественных списков избирателей и обеспечении подготовки избирательных органов.

Законопроект № 6240 был зарегистрирован в парламенте 27 марта 2017 года, но он до сих пор не вынесен на рассмотрение. Совет Европы неоднократно призывал Киев принять данный закон, чтобы обеспечить избирательное право внутренне перемещенных лиц.