Помпео: КНДР не раскрывала, что именно она готова уничтожить в Йонбене

ТАСС, 1 марта. Северокорейская сторона во время саммита США - КНДР, прошедшего 27-28 февраля в Ханое, не предоставила информации о том, что именно она готова уничтожить в ядерном центре Йонбен в провинции Пхёнан-Пукто (завод по обогащению урана, в котором нарабатывается оружейный плутоний). Об этом заявил журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

"Они [представители КНДР] в общих чертах описали то, что они готовы сделать в Йонбене, однако не указали, что конкретно могут предложить", - приводит агентство Reuters его слова. Помпео отметил, что "Соединенные Штаты стремятся вернуться за стол переговоров [с КНДР] и продолжить обсуждение ядерной проблемы".

Также госсекретарь США указал, что представители КНДР во время переговоров требовали полного снятия санкций.