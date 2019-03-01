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Эскалация индо-пакистанского конфликта
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Пакистан согласен на посредничество России в урегулировании ситуации с Индией

Глава МИД Пакистана заявил, что Исламабад готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши EPA-EFE/T. MUGHAL
Описание
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши
© EPA-EFE/T. MUGHAL

ТАСС, 1 марта. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение РФ о посредничестве в урегулировании ситуации с Индией.

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"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", - приводит издание Dawn слова министра.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предложить переговорную площадку Индии и Пакистану для урегулирования отношений, если они захотят.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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