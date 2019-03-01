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Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией

При этом президент Белоруссии уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас [в РФ] рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", - сказал он.

При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. "Не важно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что двум странам необходимо идти на дальнейшее сближение.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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