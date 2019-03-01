Лукашенко заявил, что не будет проводить досрочные выборы в Белоруссии

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается проводить досрочные президентские выборы. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с представителями общественности и СМИ "Большой разговор с президентом".

"Что касается президентских и парламентских выборов, то все будет в соответствии с конституцией. В ближайшие два года мы будем проводить эти кампании. Мы проведем выборы в установленные сроки", - сказал он.

По словам Лукашенко, какие конкретно будут выбраны числа, он пока ни с кем не обсуждал. "Мы не пойдем, как говорят некоторые оппозиционные СМИ, на досрочные выборы. Даже, если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть", - отметил глава государства.

Как отметил президент, скорее всего решение по вопросу выборов будет принято в марте-апреле. Лукашенко также выразил убеждение, что "власть сдаст этот экзамен перед народом". "Главное по-деловому провести выборы и не окунуться в какую-то драчку", - сказал он.

Ранее председатель Центризибиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента республики и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время, одну из кампаний целесообразней провести 1 декабря 2019 года. Скорее всего дата проведения выборов станет известна в апреле, когда президент выступит с посланием к парламенту.