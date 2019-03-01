Показатель чистой миграции из ЕС в Великобританию упал до десятилетнего минимума

ЛОНДОН, 1 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Показатель чистой миграции из Евросоюза (разница между прибывшими и уехавшими) в Великобританию за год к сентябрю 2018 года упал до десятилетнего минимума и составил 57 тыс. человек, однако приток мигрантов в страну со всего мира продолжает расти. Об этом сообщила Национальная статистическая служба (НСС) Соединенного Королевства.

"Чистая миграция из ЕС хотя и продолжает в целом способствовать увеличению численности населения, упала до уровня, который в последний раз наблюдался в 2009 году. Сейчас мы также видим, что все больше граждан из стран Центральной и Восточной Европы, например, Польши покидают Великобританию, нежели чем прибывают сюда", - сказал директор Центра международной миграции при НСС Джей Линдоп.

В то же время НСС отметила рекордный рост чистой миграции из стран, не входящих в Евросоюз. Так, в течение года в Великобритании осталась 261 тыс. мигрантов, приехавших в страну из-за пределов ЕС, что является самым высоким показателем с 2004 года. "Изменения в структуре миграции из ЕС и из-за его пределов появились с середины 2016 года, когда был проведен референдум [по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе]", - добавил представитель НСС.

Ранее стало известно, что число работающих в Великобритании выходцев из стран, не входящих в Евросоюз, достигло в конце прошлого года самого высокого уровня с 1997 года. Согласно опубликованным НСС данным, на британском рынке труда в прошлом году было 1,29 млн человек, приехавших в страну из-за пределов ЕС, что на 130 тыс. человек больше по сравнению с предыдущим годом. Пока в Великобритании работают более 2,2 млн граждан из стран ЕС.

Больше всего трудовых мигрантов в течение 2018 года прибыли в Великобританию из стран Азии - 593 тыс. человек, из которых 194 тыс. являются выходцами из Индии. В Соединенном Королевстве помимо индийцев трудятся 107 тыс. граждан Пакистана и Бангладеш, 71 тыс. - из Австралии и Новой Зеландии, а также 96 тыс. граждан США и 64 тыс. выходцев из Южной Африки.

В предвыборной программе правящей Консервативной партии среди приоритетов было обозначено сокращение уровня чистой миграции в Великобританию "до десятков тысяч" человек в год. Данная цель была заявлена еще в 2010 году, однако спустя девять лет так и не была реализована.