Эксперт: повышение пенсий на Украине выглядит как "законный подкуп" избирателя

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Украинская власть приняла решение об индексации пенсий и монетизации субсидий не случайно, а в связи с предстоящими 31 марта президентскими выборами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу выразил экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Этот шаг и для людей, и для власти, но больше для того, чтобы Петр Алексеевич [Порошенко] победил", - уверен он. Охрименко считает, что повышение пенсий "на сегодняшний день является подкупом избирателей, но законным, потому что никто не сможет сказать, что это незаконно, но то, что это подкуп - очевидно".

Эксперт назвал это удачным для избирательной кампании пиар-ходом, когда власть "выбрасывает" деньги, делая ставку в основном на пенсионеров, которые, как правило, ходят голосовать. "Последние опросы показывают, что пенсионеры клюнули: если брать именно людей старше 50 лет, то поддержка Порошенко среди них выросла, ведь людей легко обмануть, когда они нищие", - считает экономист.

Однако Охрименко отметил, что повышение пенсий будет нивелировано негативными последствиями. "Сейчас власть повысит пенсии, выплатит наличными субсидии, хотя по закону это даже запрещено, но с 1 мая 2019 года в очередной раз повышаются тарифы на газ для населения, причем довольно сильно. То есть фактически то, что сейчас Порошенко раздает, он потом заберет в виде новых тарифов, если станет президентом", - полагает эксперт, добавив, что, если главой государства станет Юлия Тимошенко, будет то же самое.