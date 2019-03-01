СМИ: самолет наблюдения США пролетел над РФ в пятницу

ТАСС, 1 марта. Самолет наблюдения ОС-135B Соединенных Штатов совершил в пятницу полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу в районе Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает в Twitter мониторинговый портал PlaneRadar.
В военном ведомстве ТАСС подтвердили, что "самолет ОС-135B с совместной наблюдательной миссией США и Великобритании начал полеты над РФ в рамках Договора 25 февраля и завершит 2 марта".
06:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 March 2019
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. UHKK. Опять полетел в Улан-Уде, видимо что-то не досмотрел в прошлый раз. pic.twitter.com/QXI2diSLc6
В министерстве уточнили, что полеты выполняются по согласованному с российской стороной маршруту. "Российские специалисты на борту самолета наблюдения контролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - добавили в Минобороны.