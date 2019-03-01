СМИ: самолет наблюдения США пролетел над РФ в пятницу

ТАСС, 1 марта. Самолет наблюдения ОС-135B Соединенных Штатов совершил в пятницу полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу в районе Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает в Twitter мониторинговый портал PlaneRadar.

В военном ведомстве ТАСС подтвердили, что "самолет ОС-135B с совместной наблюдательной миссией США и Великобритании начал полеты над РФ в рамках Договора 25 февраля и завершит 2 марта".