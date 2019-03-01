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СМИ: самолет наблюдения США пролетел над РФ в пятницу

В Минобороны сообщили, что самолет ОС-135B начал полеты над Россией в рамках Договора по открытому небу 25 февраля и завершит их 2 марта

ТАСС, 1 марта. Самолет наблюдения ОС-135B Соединенных Штатов совершил в пятницу полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу в районе Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает в Twitter мониторинговый портал PlaneRadar.

В военном ведомстве ТАСС подтвердили, что "самолет ОС-135B с совместной наблюдательной миссией США и Великобритании начал полеты над РФ в рамках Договора 25 февраля и завершит 2 марта".

В министерстве уточнили, что полеты выполняются по согласованному с российской стороной маршруту. "Российские специалисты на борту самолета наблюдения контролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - добавили в Минобороны.

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