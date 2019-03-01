Европарламент передумал требовать разрыва Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с РФ

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Европейский парламент передумал требовать разрыва Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с РФ и требует теперь его переосмысления. Об этом говорится в опубликованном Европарламентом в пятницу проекте резолюции по отношениям с РФ, которая будет вынесена на голосование на сессии ЕП 11-12 марта. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами самого Евросоюза.

В итоговой версии доклада, за которую проголосовал Комитет по иностранным делам Европарламента пассаж об СПС был значительно смягчен. Тезис "Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено" из текста исчез полностью. Вместо него появилась следующая формулировка: "Европарламент подчеркивает, что в нынешних условиях Россия более не может считаться стратегическим партнером, поэтому СПС должно быть переоценено". После этого ЕП заявляет о необходимости строить отношения с РФ на "демократических принципах верховенства закона, прав и свобод человека" с прицелом на обеспечение мирного порядка в Европе.

В тексте также содержатся традиционные претензии ЕС к России, включая ситуацию на Украине, воссоединение Крыма с РФ, дело Скрипаля и другие. В этой связи Европарламент требует продления санкций ЕС, пока не будут выполнены минские соглашения "и пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины".

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, поскольку уже тогда экономические отношения России и Евросоюза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, "давно переросли этот документ". Переговоры по этому соглашению четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза: в 2008 году в результате кризиса с запретом Россией поставок на свой рынок зараженного польского мяса; второй раз - сразу после разблокирования в том же 2008 году - после операции России по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии; еще через полгода, после разморозки, они фактически застопорились до вступления России в ВТО, и последний раз они были приостановлены ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Таким образом действующее СПС работает уже 30 лет, и, несмотря на кризис, объем торговли России и ЕС после спада в 2014-2015 годах с 2016 года снова начал расти.

Разрыв СПС может сократить легальную базу для поставок европейской продукции в Россию и дать российским властям дополнительные юридические рычаги для регулирования этого потока. С высокой вероятностью, в процессе обсуждения будущей резолюции в комитетах ЕП кто-то разъяснил этот тезис европейским депутатам.