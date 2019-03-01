Лукашенко недоволен созданием деструктивных сайтов в Белоруссии

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белорусские власти будут препятствовать созданию в республике сайтов, которые не идут на пользу интеграционным процессам в рамках белорусско-российских отношений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

"Отдельные средства массовой коммуникации начали создавать у нас такие матерные сайты, иначе их не назовешь. Группка людей в Гомеле, Витебске создают что-то, крутят, подкручивают. Якобы [эти сайты] нацелены на пропаганду российских достижений, и, как они говорят, хотят удержать Беларусь в рамках интересов России", - отметил Лукашенко.

По его словам, "это глупость страшная, это все делают во вред". "Мы же это видим, группа 12-15 человек создают какой-то сайт, и мы знаем, кто дает деньги", - сказал белорусский президент. "Одному заплатили, другому заплатили, а третьему - ничего. Он приходит и рассказывает куда надо, что это за сайты и кто проплачивает", - пояснил Лукашенко.

Он убежден, что "это ошибка со стороны отдельных деятелей в России, которые считают, что Беларусь можно таким образом удержать возле себя". "Нас не надо этим удерживать, мы образованный, разумный народ. С нами надо просто нормально сотрудничать", - заявил президент Белоруссии.