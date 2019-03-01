Каракас обвинил США в попытке создать незаконные вооруженные формирования в Венесуэле

Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У США есть определенные планы и шаги, которые направлены на создание незаконных вооруженных формирований в Венесуэле, - сказала она. - США традиционно создают террористические группировки, ни для кого не секрет, что они этим занимаются. Американцы оказывают в разных странах поддержку экстремистским незаконным группировкам, чтобы дестабилизировать мир".

Вице-президент подчеркнула, что в Венесуэле подобный сценарий не пройдет. "Сегодня наши армия и народ сплочены как никогда для защиты суверенитета, территориальной целостности и права на будущее нашей родины", - указала она.