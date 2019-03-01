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Политический кризис в Венесуэле
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Каракас обвинил США в попытке создать незаконные вооруженные формирования в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что американские власти поддерживают экстремистов по всему миру
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. США предпринимают шаги по созданию незаконных вооруженных формирований в Венесуэле.

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Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У США есть определенные планы и шаги, которые направлены на создание незаконных вооруженных формирований в Венесуэле, - сказала она. - США традиционно создают террористические группировки, ни для кого не секрет, что они этим занимаются. Американцы оказывают в разных странах поддержку экстремистским незаконным группировкам, чтобы дестабилизировать мир".

Вице-президент подчеркнула, что в Венесуэле подобный сценарий не пройдет. "Сегодня наши армия и народ сплочены как никогда для защиты суверенитета, территориальной целостности и права на будущее нашей родины", - указала она.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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