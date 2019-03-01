В Европарламенте обвинили Россию в поддержке Brexit и вмешательстве в евровыборы

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Финальный проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией, которую депутаты будут принимать на сессии 11-12 марта, приписывает РФ поддержку кампании по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), вмешательство в демократические процессы в Европе и контакты с европейскими радикальными партиями. Об этом говорится в проекте документа, опубликованного в пятницу на сайте Европарламента.

Кроме того, там содержится призыв о сохранении санкций против России, которые, в частности, предусматривают ограничение доступа РФ к финансам и технологиям, пока Россия "не восстановит территориальную целостность Украины". Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению даже институтами ЕС.

Никаких конкретных фактов о "российском вмешательстве в демократические процессы в Европе" там не приводится, однако содержится целый набор рекомендаций, как ЕС дальше строить отношения с Россией. Во-первых, эти отношения "должны строиться на основании верховенства закона, базовых демократических принципов и соблюдения прав и свобод человека, норм ОБСЕ". Во-вторых, ЕП предлагает активизировать поддержку "неправительственных организаций, блогеров и журналистов, занимающихся расследованиями". Эти действия автор проекта резолюции - евродепутат от Латвии Сандра Калниенте классифицириует как "расширение гуманитарных контактов и поддержки гражданского общества", не рассматривая эти шаги как вмешательство во внутренние дела России.

В-третьих, ЕП признает, что Россия в обозримом будущем будет оставаться одним из ключевых торговых партнеров ЕС, но призывает сократить влияние РФ на европейский энергорынок, в частности, остановив реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2". Впрочем, Калниенте, признает необходимость диалога с Россией, но лишь для недопущения военных инцидентов в Европе и в сферах общих интересов на мировой арене.