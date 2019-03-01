Исполнительный вице-президент Венесуэлы назвала вооруженным грабежом кражу активов страны

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Венесуэла призывает мировое сообщество остановить вооруженный грабеж своих активов. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Венесуэле нужно только одно: чтобы незаконная блокада - экономическая, социальная блокада, которая препятствует поступлению продуктов питания и медикаментов в нашу страну, которая мешает нам производить эти продукты, - была снята. Именно в этом причина гуманитарного кризиса, - сказала она. - Мы призываем международное сообщество остановить эту незаконную блокаду нашей страны, это поможет Венесуэле".

"Это искусственно создаваемый кризис под руководством США, которые крадут в прямом смысле этого слова финансовые активы нашей страны. То, что происходит, это вооруженный грабеж", - подчеркнула вице-президент.

Венесуэла будет предпринимать законные шаги, чтобы отстаивать право на защиту и возврат своих активов из других стран, добавила Родригес.

"Венесуэла будет предпринимать законные шаги для того, чтобы гарантировать наше право на защиту, разбирательство и возврат наших законных активов и законных интересов в тех странах, где это необходимо", - сказала она.