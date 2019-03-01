НАТО допускает применение кибератак лишь в ходе своих военных миссий и операций

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс допускает применение кибератак только в ходе своих военных миссий и операций. Об этом ТАСС заявили в пятницу в штаб-квартире НАТО в ответ на просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ о санкционированной президентом США хакерской атаке Киберкомандования ВС США 6 ноября 2018 года против расположенной в Санкт-Петербурге компании "Агентство интернет-исследований".

"Мандат НАТО оборонителен, мы действуем только в соответствии с международными нормами. У нас есть политика, которая разрешает НАТО прибегать к использованию [наступательных] кибервозможностей государств альянса, но только в рамках военных операций и миссий НАТО", - заявили в пресс-службе НАТО. По вопросу конкретных случаев применения наступательного кибероружия отдельными странами альянса там посоветовали обращаться к правительствам этих государств.

27 февраля ряд американских СМИ, включая газету The Washington Post и телеканал NBC, сообщили, что президент США Дональд Трамп санкционировал кибератаку американских военных против российского "Агентства интернет-исследований" перед промежуточными выборами в США 6 ноябре 2018 года. Телеканал назвал данную атаку "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством в выборы".