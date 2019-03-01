Британское правительство сообщило о передаче дома Скрипаля совету графства Уилтшир

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании объявило в пятницу о завершении работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, после чего объект недвижимости был передан совету графства Уилтшир. Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу министерством окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства, после передачи дома властям графства, в нем будет проведен ремонт, и он заново будет заселен.

"Правительство сотрудничает с владельцем недвижимости, советом графства Уилтшир и партнерами, чтобы обеспечить выполнение всех ремонтных работ в доме <...> Когда они будут завершены, дом будет возвращен в эксплуатацию", - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, дом Скрипаля на улице Кристи Миллер Роуд и еще 11 потенциально опасных объектов в Солсбери и его окрестностях, которые в марте 2018 года могли быть заражены отравляющим веществом, были признаны безопасными для представителей общественности. К данной операции под названием Operation MORLOP были привлечены от 600 до 800 военных специалистов химической, биологической, радиационной защиты, которым для ее выполнения потребовалось 13 тыс. часов. За это время военнослужащие взяли в общей сложности 5 тыс. проб в Солсбери и в окрестностях Эймсбери, где в июне 2018 года в критическом состоянии были госпитализированы британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули.

Один из источников агентства Press Association в оборонной сфере отметил, что очистка дома Скрипаля от следов нервно-паралитического вещества стала наиболее сложной задачей среди всех объектов и производилась бригадами военных специалистов на протяжении от трех до четырех месяцев.

Замминистра британского минобороны Тобиас Элвуд заявил, что в связи с инцидентом в Солсбери были пересмотрены планы по закрытию пяти военных объектов в Соединенном Королевстве. По его словам, данное решение было принято на основании "объективной оценки быстро меняющихся угроз".