Садовой отказался от участия в выборах президента Украины в пользу Гриценко

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу другого претендента на пост главы государства, главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом сам кандидат в президенты заявил на брифинге в Киеве.

"Я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах Анатолия Гриценко. В начале следующей недели мы подпишем соглашение", - сказал он.

По его словам, в соглашении будут прописаны общие позиции по вопросам армии, безопасности, политики в отношении неподконтрольных Киеву территорий и другие моменты.

Как отмечают украинские СМИ, политик принял решение, основываясь на результатах социологических опросов. По их данным, его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко. Так, число тех, кто готов голосовать за Гриценко при любых обстоятельствах, составило в феврале 4%. В то же время число сторонников Садового достигло лишь 2%.

В то же время Садовой заявил, что его партия "Самопомощь" должна стать основой, которая объединит демократические силы на парламентских выборах осенью 2019 года и местных выборах в 2020 году. "Демократические силы вместе должны побеждать на парламентских и местных выборах", - заявил он.

Садовой - первый из 44 кандидатов, который снял свою кандидатуру на выборах. Последовать его примеру другие кандидаты могут только до 7 марта. 8 марта ЦИК Украины опубликует итоговую версию избирательного бюллетеня.