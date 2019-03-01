Тимошенко заявила, что президент Порошенко подчинил себе Верховный суд Украины

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Верховный суд Украины находится в зависимости от президента Петра Порошенко и принимает решения в его пользу. Такое заявление сделала на брифинге в пятницу кандидат в президенты Украины, экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Вы уже приняли решения, которые позволяют президенту агитировать бесплатно. Вы сегодня проявили себя как абсолютно манипулятивная структура, как Верховный суд, который находится в частной собственности у действующего президента", - заявила она, комментируя принятое два дня назад Верховным судом решение, в котором как истец проиграла. Тимошенко просила суд признать противоправными действия Порошенко по проведению избирательной кампании, в частности считать злоупотреблением привлечение для предвыборной агитации средств массовой информации без заключения соответствующего соглашения и предыдущей оплаты из избирательного фонда.

По словам Тимошенко, в случае победы "демократических сил" Верховному суду придется нести ответственность, если он "позволит легализовать подкуп людей" на выборах.

Она также напомнила, что накануне выиграла суд против Центральной избирательной комиссии Украины, которая ранее своим постановлением фактически легализовала возможность раздачи наличных средств избирателям. "Вы знаете, что закон Украины запрещает покупку любых услуг у людей во время выборов. Так что ЦИК, который, к сожалению, контролируется президентом, просто принял решение, которое позволяет подкуп. И вчера мы выиграли суд против ЦИК, и он принял решение, что это решение ЦИК незаконно", - заявила лидер "Батькивщины".

После этого она напомнила, что Верховный суд в этом деле будет следующей инстанцией.