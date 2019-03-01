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Лукашенко заявил, что Минск не будет выпрашивать у России кредит на $600 млн

Президент Белоруссии отметил, что у страны "налаживаются отношения с западными государствами"

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет выпрашивать у России кредит на рефинансирование долговых обязательств перед РФ. Об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции.

"Мы эти деньги не получаем, мы их возвращаем РФ. Если уж очень тяжело России, невозможно, мы на коленях ползать не будем, разберемся, я не думаю, что это будет огромной проблемой", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что у Минска "налаживаются отношения с западными государствами". "Они кредитуют нас в приличных объемах", - сказал Лукашенко. По его словам, западные банки предложили Минску гораздо более выгодный кредит.

Лукашенко отметил, что все же отношения с Россией наладятся и стороны "вернутся к этому вопросу". "Мы с [президентом России Владимиром] Путиным договорились, что проанализируем вопросы, которые нуждаются в глубоком анализе, - сказал Лукашенко. - У нас во вторник пройдет совещание по интеграционным вопросам на уровне президента, и мы также рассмотрим вопрос взаимоотношений с РФ по этим проблемам, о белорусской позиции я проинформирую российского президента".

Глава минфина Белоруссии ранее заявил, что Минск обратился к Российской Федерации с предложением о предоставлении республике государственного кредита на $600 млн для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ, однако решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. По его информации, "средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете на 2019 год".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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