В МИД КНДР заявили, что Ким Чен Ын может отказаться от диалога с США

СЕУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Позиция США по вопросу денуклеаризации подталкивает лидера КНДР Ким Чен Ына к возможному отказу от диалога с Вашингтоном. Такое мнение выразила в пятницу в Ханое агентству Yonhap заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, которая курирует в ведомстве вопросы денуклеаризации и отношения с США.

"У меня такое чувство, что председатель Ким Чен Ын может передумать [относительно необходимости вести диалог с Вашингтоном]", - сказала Цой Сон Хи, оговорившись, что это ее личное мнение. Цой Сон Хи отметила, что КНДР заслуживает хотя бы частичной отмены введенных ранее в ее отношении санкций за то, что уже больше года соблюдает мораторий на пуски баллистических ракет и испытания ядерного оружия.

Замминистра указала, что ее страна "сделала уже достаточно добровольных шагов" для снижения напряженности, в частности, воздерживаясь от ракетных и ядерных испытаний на протяжении 15 месяцев. "Я раздумываю над тем, стоит ли вообще продолжать переговоры", - отметила замминистра, сославшись на новогоднее послание Ким Чен Ына, в котором он сказал, что в случае отсутствия ответных шагов со стороны США в вопросе денуклеаризации КНДР будет вынуждена избрать "другой путь".

Представитель МИД в интервью обвинила администрацию Трампа в подмене задач в ходе саммита, отметив, что в ходе подготовки встречи речь шла лишь о демонтаже ядерного комплекса в Йонбене, а на переговорах американцы подняли вопрос также о других объектах.

Чиновница отметила, что Ким Чен Ын предложил США "наилучший вариант", который заключался в сносе Йонбенского комплекса под надзором международных инспекторов, и что ответ американской стороны заставил лидера КНДР "усомниться" в том, как в Вашингтоне подсчитали ценность этого объекта. "Теперь мы много думаем над американским ответом", - сказала она.

Во вьетнамской столице в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа и сократили программу переговоров. Белый дом в четверг сообщил, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь конкретных договоренностей на встрече в Ханое, но диалог между ними будет продолжен.