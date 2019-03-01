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В партии "Хезболлах" считают, что Великобритания находится в рабском послушании у США

В партии также заявили, что решение Лондона включить ее в список террористических организаций оскорбляет ливанский народ

БЕЙРУТ, 1 марта. /ТАСС/. Ливанская шиитская партия "Хезболлах" осудила решение Лондона включить ее в список террористических организаций и назвала Великобританию "служанкой Вашингтона".

"Этот шаг британского правительства оскорбляет ливанский народ, испытывающий симпатии по отношению к "Хезболлах" и считающий ее важной политической силой, которая имеет своих представителей в парламенте и правительстве", - говорится в распространенном в пятницу телеканалом Al-Manar заявлении шиитской партии.

В нем указывается, что "ни одно государство, укрывающее и финансирующее террористов, не имеет права выдвигать обвинений в терроризме в адрес "Хезболлах", бойцы которой сражаются в Сирии на стороне правительственной армии".

По мнению "Хезболлах", это решение свидетельствует "о рабском послушании" Лондона перед американской администрацией. "Британское правительство безропотно подчиняется воле правителей Вашингтона вопреки интересам своего народа и своего присутствия на Ближнем Востоке и в исламском мире", - подчеркивается в заявлении.

Великобритания объявила 25 февраля о признании "Хезболлах" (в том числе ее политической составляющей) террористической организацией, однако официальная реакция шиитской партии последовала только в пятницу. В отличие от Лондона Париж и Евросоюз считают возможным вести диалог с политическим крылом "Хезболлах", о чем заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
СШАЛиванВеликобританияФранцияМакрон, Эмманюэль
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