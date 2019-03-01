El Pais: Мадрид может выдать разрешения на жительство 400 тыс. британцев

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Власти Испании планируют выдать разрешения на жительство 400 тыс. британцев в случае выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, британцы, проживающие в Испании, должны будут подать заявление на получение удостоверения личности иностранца до января 2021 года.

Глава правительства Педро Санчес отмечал, что Совет министров Испании в пятницу одобрит декрет на случай "всех непредвиденных обстоятельств" несогласованного Brexit.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки.

Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.